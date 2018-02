Deel dit artikel:











PURMEREND - Een automobilist is vanavond rond 19.10 uur op de kruising van de Banning Cocqgracht met de Overlanderstraat in Purmerend op twee geparkeerde auto's gebotst. De bestuurder was waarschijnlijk onwel geworden.

Een traumahelikopter werd opgeroepen ter assistentie bij het ongeval. Het is niet bekend hoe de bestuurder er aan toe is. Volgens getuigen is deze per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.