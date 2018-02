Gevaarlijke oversteek Schipholweg Haarlem met hekken, borden en lichten veiliger gemaakt

HAARLEM - Op de oversteek op de Schipholweg in Haarlem waar in augustus 2016 een wijkraadslid verongelukte, komen snelheidsremmende maatregelen en meer borden en verlichting. De gemeente Haarlem vindt een brug voor fietsers en voetgangers, zoals werd voorgesteld door lokale partij Trots Haarlem, te duur en niet handig.

Het wijkraadslid Joop Teunisse streed jarenlang voor een veiligere oversteekplaats op de vierbaans uitvalsweg naar de A9. En juist hij werd bij het oversteken aangereden door een automobilist, en overleed later in het ziekenhuis.

Teunisse woonde in de flat die uitkeek op het kruising en vond dat de verkeerslichten voor voetgangers niet lang genoeg op groen stonden. Bovendien zag het verkeer vaak het verkeerslicht over het hoofd omdat de oversteek vlak na een ander kruising is geplaatst, om vooral scholieren van het Nova College te laten oversteken.

Na een grondig onderzoek en veel overleg met de wijkraden is er nu gekozen om voor 2 ton te investeren in een duidelijk zichtbaar schrikhek, meer borden met betere verlichting en een fysieke scheiding van de busbaan met de gewone rijstrook.

'Veiligere maatregel'

Trots Haarlem vindt het jammer dat toch niet voor de meeste veilige maatregel is gekozen, een brug voor voetgangers en fietsers. Dat zou 1 miljoen moeten kosten. "Maar er was toch gezegd dat geld geen enkele rol zou spelen?", vroeg fractievoorzitter Sander van den Raadt zich gisteravond af tijdens de behandeling in de commissievergadering.

De meerderheid van de raad en de wethouder vinden dat een brug met een helling veel te veel ruimte in beslag neemt. "En nu een tunnel of een brug aanleggen terwijl er nog allerlei ontwikkelingen met de Schipholweg aankomen en er ook nog veel bouwplannen zijn, lijkt mij niet verstandig", aldus wethouder Cora Yfke-Sikkema.

Er wordt wel onderzocht of in de toekomst, als de Schipholweg verder aangepakt wordt, de oversteek niet alsnog verwijderd wordt.