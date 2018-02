Vertraging van zaak omgekomen peuter Maurycy (4): "We willen verder met ons leven"

GROOTEBROEK - Achter gesloten deuren werd vandaag het aanvullend onderzoek besproken waar in duidelijk had moeten worden wie er verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van Maurycy (4). De peuter viel in december 2015 van een speeltoestel bij een partycentrum in Grootebroek en overleed korte tijd later. Het onderzoek blijkt nog niet afgerond te zijn.

"We hadden eigenlijk verwacht dat we vandaag na twee jaar eindelijk de punten op de i hadden kunnen zetten", vertelt Vincent Pover, oom van Maurycy aan NH Nieuws na de bespreking. "En dat we uitgebreid alle onderzoeken hadden kunnen bespreken."

De familie is erg teleurgesteld dat de zaak langer duurt. Een jaar geleden heeft de familie een gesprek gehad met het Openbaar Ministerie. Toen zou gezegd zijn dat partycentrum Happy Days, de buitenschoolse opvang Small Steps en enkele medewerkers vervolgd gaan worden voor de dood van het 4-jarige Poolse jongetje maar dat er nog aanvullend onderzoek nodig was.

'We willen afronding'

De afgelopen tijd was volgens Maurycy's oom 'vreselijk'. "Niet alleen ik, maar uiteraard ook voor de ouders", vult hij aan. "We willen graag de zaak afronden. We willen verder met ons leven. Door deze vertraging zijn we toch weer teneergeslagen dat we moeten wachten."

Uit het onderzoek van het OM is gebleken dat het Maurycy te jong was om op het toestel te mogen spelen en dat veiligheidsmaatregelen tekortschoten. Zoals het er nu naar uitziet, zullen de resultaten van het aanvullende onderzoek begin april bekend worden gemaakt. Vervolgens komt de zaak mogelijk in het in het najaar voor de rechter.