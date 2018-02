Floris (15) bouwt zijn eigen spookhuis: "Nu schrik ik niet snel meer"

HOORN - Een spookhuis thuis? Dat kan: Floris van der Meer (15) heeft er zelf een gebouwd, thuis op zijn balkon. 'Haunted House' heet het spookhuis dat Floris drie jaar geleden bouwde met zijn vader.

"Vroeger was ik bang en kroop ik in de jas van mijn vader als we met de kermis het spoohuis in gingen en nu vind ik het geweldig. Ik ga ook altijd kijken bij de opbouw van de kermis. Nu schrik ik niet zo gauw meer", zegt Floris tegen NH Nieuws.

Griezelen

Je moet stevig in je schoenen staan voor een bezoek aan het spookhuis van Floris. Het is een beetje krap en er kunnen plotseling griezelige maskers opdoemen. "Ik heb veel zelf gemaakt. Ook de poppen die bewegen en de lichteffecten. Alleen aan de geluiden wil nog wat werken."

Verrassing

Het liefst zou Floris gaan werken bij SprookjesWonderland in Enkhuizen, om nog meer te leren van de techniek van de bewegende poppen. Als verrassing hebben heeft de redactie van NH Nieuws geregeld dat Floris een dagje mee mag lopen achter schermen. Daar schrikt Floris dan weer wel van: "Wel heel tof!"