Beukeboom over werelduurrecord: "Fysiek maak ik mij geen zorgen"

AMSTERDAM - Op zijn 29e verjaardag stond er voor Dion Beukeboom een inspanningstest op het programma. In augustus zal hij in Mexico het werelduurrecord van "Sir" Bradley Wiggins aanvallen. "Fysiek hoef ik mij denk ik geen zorgen te maken. Het zwaarste zal het mentale zijn", sprak Beukeboom.

Brein van deze poging is Jim van den Berg. De inspanningsfysioloog deed in 2015 al met Thomas Dekker een poging op dezelfde baan in Mexico waar het voor Beukeboom allemaal moet gaan gebeuren. "Ik weet dat hij de vermogens kan leveren. Ook gaan wij met de fiets nog stappen maken. En dan verbreken wij gewoon het record!"

NH Sport was vandaag aanwezig en maakte de volgende reportage.