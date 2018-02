Maartens Meuk: Sochi 2014, Nederlands goud door Russische fietspaden

HEEMSTEDE - Het is zover: vandaag beginnen de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Daarom vandaag het laatste deel van onze serie 'Maartens Meuk'.

De afgelopen dagen blikten we met verzamelaar en Heemstedenaar Maarten Westermann terug op verschillende Winterspelen, aan de hand van objecten uit zijn 'Olympisch Museum', oftewel 'Olympische Meuk' zoals hij het zelf noemt.

Vandaag vertelt Maarten een mooi verhaal over de Winterspelen van vier jaar geleden in de Russische badplaats Sochi. Hoe chef-de-mission Maurits Hendriks er bij het Kremlin op aandrong om een fietspad aan te leggen tussen het Olympisch dorp en de schaatsbaan. En hoe dat vervolgens weer leidde, volgens Maarten dan, tot die enorme verzameling aan goud, zilver en brons in het Nederlandse team.

Een deel van Maartens verzameling is tot en met eind februari te zien in 'Het Kleinste Museum van Haarlem'.

