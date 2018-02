Deel dit artikel:











Vijf mannen mishandelen fietser in Amsterdam: politie zoekt getuigen

AMSTERDAM - AMSTERDAM Een fietser is vorige week mishandeld door vijf mannen in Amsterdam. Het is nog onbekend wie de daders zijn. De politie is op zoek naar getuigen.

Op 23 januari rond 03.30 werd de fietser aangevallen in de buurt van het Nassauplein. Hij wist te ontkomen aan de mannen, maar viel kort daarna van zijn fiets. Een taxichauffeur zag hoe de fietser viel en heeft een ambulance gebeld. De fietser is onderzocht door het ambulancepersoneel. Hij mocht uiteindelijk zelf naar huis lopen. De politie is op zoek naar getuigen van de mishandeling. Heb je meer informatie of iets gezien, neem dan contact op met de politie via 0900-8844.