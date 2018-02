Deel dit artikel:











Maartens Meuk: Innsbruck 1964, het jaar van Sjoukje Dijkstra Foto: NH/Paul Tromp

HEEMSTEDE - Morgen is het zover, de opening van de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. En met wie kunnen we beter aftellen dan met Heemstedenaar Maarten Westermann, verzamelaar van (zoals hij het zelf noemt) 'Olympische Meuk'.

Maarten heeft vandaag 'een stuk meuk' uit zijn verzameling dat alles te maken heeft met de Winterspelen van 1964 in Innsbruck, een goed jaar voor de Nederlandse (kunst-)schaatsers. Sjoukje Dijkstra wint goud, maar was volgens Maarten wel een beetje bang voor oogcontact met de koninklijke familie tijdens de finale. Een deel van Maartens verzameling is tot en met eind februari te zien in 'Het Kleinste Museum van Haarlem'. Zie ook: 'Maartens Meuk' deel 1, 'Maartens Meuk' deel 2, 'Maartens Meuk' deel 3