Deel dit artikel:











Agent en zakkenroller vallen door koelvitrine bij aanhouding Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - Een agent in burger is vanmiddag door het raam van een koelvitrine gegaan toen hij een zakkenroller aanhield in Amsterdam. De 40-jarige dader had kort daarvoor met een andere man een 13-jarig meisje van haar portemonnee beroofd. Het meisje was tevens jarig.

De agent zag rond 13.20 uur dat het meisje werd gerold door twee mannen. Hij ging vervolgens achter de daders aan. Bij de aanhouding in de supermarkt aan het Koningsplein maakte de dader een bepaalde beweging waardoor hij samen met de agent door de koelvitrine viel. Ze hielden beide kleine snijwondjes over aan het incident. Het meisje was erg blij dat de agent haar te hulp schoot en haar portemonnee terugkreeg. Uiteindelijk zijn beide mannen op verdenking van zakkenrollen meegenomen naar het politiebureau. Ze worden ook verdacht van een poging tot beroving van een oudere dame die slecht ter been is.