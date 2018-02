Bentohami alweer weg bij De Dijk, Twisker blijft aan als hoofdtrainer

AMSTERDAM - Said Bentohami heeft zijn taken als bestuurslid van De Dijk neergelegd. Het bestuurslid werd verantwoordelijk gehouden voor het ontslag van Jochem Twisker en heeft zelf zijn conclusies getrokken. Het bestuur besloot daarop om Twisker aan te houden als hoofdtrainer. Een overzicht van wat er afgelopen week allemaal is gebeurd bij De Dijk.

Iets meer dan drie weken geleden sloegen bestuursleden Bentohami en Paul Barends de handen ineen. Beiden kwamen tot de conclusie dat hun ambities met de vereniging grotendeels overeenkomen lieten ze weten op de clubwebsite.

Ontslag Twisker

Maandagavond werd Twisker ontslagen na een gesprek met bestuurslid Bentohami. Twisker liet aan NH Sport weten dat hij weinig van het besluit begreep, terwijl Bentohami laat weten in goed overleg uit elkaar te zijn gegaan. "Het was toch wel een verrassing", sprak Twisker dinsdagochtend. "Een beetje ongeloof, ondanks dat de laatste maanden uitgewezen hebben dat er van alles kan gebeuren bij De Dijk (..) Ik kan hier weinig mee, want dit is vrijwel een eenmansactie geweest", doelt Twisker op het besluit van Bentohami.

Tuyp stopt

Woensdag besloot Jack Tuijp dat hij per direct stopt met voetballen. De oud-aanvaller van onder meer FC Volendam, Ferencvaros en Helmond Sport liet weten dat het pleizer in het voetbal weg was. "De laatste drie maanden gaat het alleen maar over de randzaken en niet over het voetbal."



Damien Menzo komt

Toch is er ook goed nieuws bij De Dijk. Damien Menzo, oud-aanvaller van FC Volendam, maakt het seizoen af bij de Amsterdammers. Hij komt over van OFC. De Dijk zit door het vertrek van onder meer Nabil El Gourari en Tuyp niet al te breed in de aanvallers.



Vertrek Bentohami

Bentohami vertrekt om twee redenen: het bestuur is het niet eens met het gedwongen vertrek van Twisker en een eventuele terugkeer van Heino Braspenning wordt op welke manier dan ook volledig uitgesloten. "En op deze manier kan ik niet werken," concludeert het vertrekkend bestuurslid tegenover NH Sport.

"Doet pijn"

Ondanks dat het zijn eigen keuze is om op te stappen, was het geen gemakkelijke keuze voor Bentohami: "Het doet het veel pijn want De Dijk is mijn club. Ik heb er heel veel pijn ingestoken en als het dan op deze manier eindigt is dat pijnlijk.

Ontslag Twisker teruggedraaid

Vrijdagmiddag komt het bestuur met het nieuws dat Twisker toch hoofdtrainer van De Dijk blijft. Door het vertrek van bestuurslid Saïd Bentohami besloot het bestuur om het aangeboden ontslag in te trekken. De trainer hoopt dat er hiermee eindelijk een einde komt aan deze klucht. "Ik ben blij dat bepaalde zaken die niet helemaal rechtvaardig waren gecorrigeerd zijn."

Negatieve houding

De trainer doelt hiermee op een gesprek wat hij met Bentohami heeft gehad. "De motivatie van mijn ontslag was dat ik in een gesprek een negatieve houding heb gehad. Dat lijkt me vrij sterk. Ik heb alleen de vraag gesteld of we het zouden redden met vijftien veldspelers en twee keepers. Daar was eigenlijk het verhaal mee af. Ik heb verder niet gezegd dat ik het niet meer zag zitten want dan had ik al bij De Treffers afscheid kunnen nemen want daar hadden we nog minder veldspelers."

Hoop dat de rust terugkeert

De teruggekeerde oefenmeester hoopt dat met het vertrek van Bentohami de rust terugkeert bij De Dijk. "Ik ga er vanuit dat we nu dingen achter ons kunnen laten en dat zou rust op moeten leveren. Op sportief gebied kan dat alleen door resultaat te boeken. Alleen ik ben er nu wel van overtuigd dat er een hechte groep overblijft die er alles aan doet om het tweede divisieschap met een jaar te verlengen."



Reactie Barends

Op de website van De Dijk schreef voorzitter Paul Barends het volgende: "Vrijwel het hele bestuur stond en staat achter trainer Twisker. Slechts één bestuurslid bleek een andere mening toegedaan. Zonder medeweten en instemming van zijn collega bestuursleden heeft hij afgelopen maandag trainer Twisker op persoonlijke titel te kennen gegeven dat De Dijk zijn verbintenis zou willen beëindigen. De overige bestuursleden van De Dijk gaan hier echter niet mee akkoord en hebben Jochem Twisker gevraagd aan te blijven. We zijn zeer verheugd te kunnen melden dat hij vandaag op dit verzoek is ingegaan.

Van de laatste elf wedstrijden verloor De Dijk er acht. Daarmee staan de Amsterdammers momenteel op de vijftiende plaats in de tweede divisie. Zondagmiddag speelt De Dijk in Tiel tegen TEC.