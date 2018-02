Maartens Meuk: Sarajevo 1984, de somberste Winterspelen ooit

HEEMSTEDE - De spanning stijgt, aanstaande vrijdag beginnen de Winterspelen in Zuid-Korea. En met wie kunnen we beter aftellen naar de opening dan met Heemstedenaar Maarten Westermann, verzamelaar van (zoals hij het zelf noemt) 'Olympische Meuk'.

Of het nu bierglazen zijn of posters: Maarten is met alles tevreden, zolang de Olympische ringen er maar op staan afgebeeld. Vandaag deel 1, waarin we met Maarten terugblikken op de Spelen van 1984 in Sarajevo, volgens de verzamelaar 'de somberste Spelen ooit'.

Een deel van Maarten zijn verzameling is tot en met eind februari te zien in 'Het Kleinste Museum van Haarlem'.