Berenstein sluit aan bij FC Volendam

AMSTERDAM - VOLENDAM Anthony Berenstein (foto links) sluit aan bij de selectie van FC Volendam. De vleugelspits gaat in eerste instantie zijn wedstrijden spelen bij Jong FC Volendam.

De 20-jarige Amsterdammer speelde in de jeugd bij Zeeburgia en FC Utrecht en maakte zijn debuut in het betaald voetbal bij FC Dordrecht . Berenstein heeft meerdere wedstrijden gespeeld in de vertegenwoordigde jeugdelftallen. Zijn laatste werkgever was Magreb'90.



Berenstein heeft een contract tot het eind van het seizoen met een optie op nog een jaar.