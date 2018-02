Straatnamen nieuw Centrumeiland IJburg Amsterdam 'onuitspreekbaar'

AMSTERDAM - (AT5) De Amsterdamse straatnamencommissie heeft besloten om de naamgeving van het nieuwe Centrumeiland bij IJburg te wijden aan de Slag om de Zuiderzee van 1573. Stadsdeel Oost is niet helemaal gelukkig met de keuze.

"Als je daar woont moet je honderd keer uitleggen hoe je deze namen spelt", zegt een woordvoerder tegen AT5. Schipper Taems Fredericksz en geuzenkapitein Pieter Freecksz zijn enkele historische figuren naar wie een straat wordt vernoemd, zo meldt Het Parool.

Sommige namen hebben zelfs lettergroepen als 'ckszstr'. "Dat is heel oud-Nederlands. We hadden het liever wat praktischer gezien", aldus de zegsvrouw.

Meer namen van vrouwen

In een brief aan de straatnamencommissie stelt het bestuur van Oost bovendien dat "zo'n historisch, masculien thema" het onmogelijk maakt om meer straten naar vrouwen te vernoemen. Terwijl dat juist een wens is van het stadsdeel. "Maar ik denk niet dat ze de namen nog gaan aanpassen."

Voor het thema is gekozen omdat de zeeslag tussen de watergeuzen en de Spanjaarden wordt gezien als een belangrijk keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog. De geuzen vielen de helft van de Spaanse vloot aan en wisten de schepen tot zinken te brengen.

Spaanse bevelhebber

Ook voor Amsterdam, destijd in handen van Spanje, was de zeeslag van belang. De stad groeide daarna uit tot belangrijk handelscentrum in aanloop van de Gouden Eeuw.

Voor het evenwicht krijgt ook de Spaanse bevelhebber Graaf van Bossu een straat. Daarnaast worden enkele straten vernoemd naar Spaanse schepen die in Amsterdam werden gebouwd: De Witte Valk en 't Vliegend Hert.