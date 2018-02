Deel dit artikel:











Amsterdamse partijen willen niet samen met FvD Foto: ANP

AMSTERDAM - De kans is klein dat Forum voor Democratie (FvD) na de gemeenteraadsverkiezingen een plek krijgt in het stadsbestuur van Amsterdam. D66-lijsttrekker Renier van Dantzig sluit samenwerking met de nieuwkomer in de hoofdstad uit. Ook GroenLinks en PvdA voelen hier niets voor, zo bevestigen ze een bericht hierover in Het Parool.

Voor D66 is FvD-leider Thierry Baudet deze week een grens over gegaan door geen afstand te nemen van 'racistische uitspraken' van een partijgenoot. De nummer twee op de Amsterdamse lijst, Yernaz Ramautarsing, zou meermaals hebben gezegd dat zwarte mensen een lager IQ hebben dan witte mensen. "Er past maar één reactie en dat is daar zo duidelijk mogelijk afstand van nemen", zegt Van Dantzig tegen de krant.