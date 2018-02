Ten Hag spreekt vertrouwen uit in Amin Younes

AMSTERDAM - Ajax-coach Erik ten Hag gaat ervan uit dat Amin Younes gemotiveerd is om het seizoen goed af te maken bij Ajax. Dat zei Ten Hag in aanloop naar Ajax-NAC komende zondag.

Linksbuiten Younes was al in Italië om te onderhandelen over zijn transfer naar Napoli, maar besloot zelf om voorlopig af te zien van de overgang. De Duitse aanvaller keerde terug naar Amsterdam en had daar een goed gesprek met Ten Hag en directeur voetbalzaken Marc Overmars.

"Ik ben blij dat hij terug is, want we hebben hem nodig", zei Ten Hag die vrijdag zijn 48e verjaardag viert. "Hij was vastberaden te vertrekken, maar hij is tot inkeer gekomen en heeft mij ervan kunnen overtuigen dat hij honderd procent gemotiveerd is en wil knokken voor zijn plek in het elftal."

Younes trainde direct weer mee met de selectie. Hij maakt kans om met Duitsland naar het WK te gaan, maar dan moet hij wel speeltijd krijgen. Voorlopig moet hij echter Justin Kluivert voor zich dulden.

Ajax speelt zondagmiddag vanaf 16.45 uur tegen NAC Breda. De wedstrijd is live te horen in NH Sport op de radio.