Voor ramkraak in Amstelveen gebruikte BMW week eerder gestolen in Hoofddorp

AMSTELVEEN - De BMW die eerder deze week werd gebruikt bij de ramkraak op de Albert Heijn in Amstelveen werd ruim een week eerder gestolen in Hoofddorp.

Dat is gebleken uit onderzoek van de recherche. In de vroege ochtend van dinsdag 31 januari ramt een auto met volle vaart de de glazen pui van de supermarkt aan het Westwijkplein. Terwijl de neus van de auto in de winkel staat, stappen de inzittenden uit en betreden de winkel.

Ze hebben het op de pinautomaat voorzien, die ze proberen te openen. Dat lukt niet, waarna ze - zo vermoedt de politie - de auto in brand steken. Vervolgens springen ze op een scooter en rijden in de richting van de sportvelden aan de Noorddammerweg.

De brandende auto veroorzaakte een enorme vlammenzee, die ook in de supermarkt veel schade aanrichtte. Er raakte niemand gewond, en wonderwel waren evacuaties niet nodig.

De BMW uit de 3-serie werd gestolen tussen 22 januari 22.05 uur en 23 januari 7.00 uur. De politie komt graag in contact met mensen die de BMW vanaf de avond van 22 januari tot en met de ramkraak hebben zien rijden. Ook mensen die de daders op de vlucht hebben gezien, wordt gevraagd contact op te nemen.