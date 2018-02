Noord-Hollandse musea krijgen flinke donatie BankGiro Loterij

HAARLEMMERMEER - Deze maand maakt de BankGiro Loterij bekend welk miljoenenbedrag zij doneren aan cultuur. In aanloop hiernaartoe krijgen verschillende musea een extra bedrag, waaronder twee Noord Hollandse musea. Vandaag werden deze verrast met het flinke geldbedrag.

Het Haarlemmermeermuseum De Cruquius is een van de twee musea die vandaag verrast werden. Om 11.00 uur stonden daar Robert ten Brink en een cameraploeg op de stoep om de organisatie van het museum te verrassen. Zij hebben 400.000 euro gekregen van de BankGiro Loterij.

Het museum wordt gevormd door het Museum De Cruquius en Historisch Museum Haarlemmermeer. Vanaf 2019 gaan de musea samen verder in één gebouw onder de naam Museum De Cruquius. De donatie wordt gebruikt om dit te realiseren.

Frans Hals Museum

In Haarlem heeft het Frans Hals Museum ook een flink bedrag gekregen. Met de 496.000 euro is het museum van plan om De Vleeshal, de huidige locatie van De Hallen in Haarlem, te verbouwen. Hier moet een publieke kunstsalon komen.