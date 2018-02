Voortekenen zijn goed bij AZ voor duel met Roda JC

ALKMAAR - Het ziet er allemaal zonnig uit bij AZ. De ploeg staat derde in de eredivisie en lootte voor de halve finale van de beker een thuiswedstrijd tegen FC Twente. Daarnaast beschikt trainer John van den Brom over een zo goed als fitte selectie voor het duel van zondag thuis tegen Roda JC.

“Dat heb je vaak als het goed gaat. Iedereen is topfit uit de wedstrijd gekomen”, zegt coach John van den Brom. “Door de ruime voorsprong op PEC konden we jongens zoals Guus Til en Alireza Jahanbakhsh zelfs even wat rust geven.”



Team

“Ik vind het prachtig dat de jongens elke keer brengen waar ze goed in zijn en wat we van ze vragen", zegt de coach nog even terugblikkend op dat duel, "ze vullen elkaar ook steeds beter aan. Het mooiste voorbeeld is de 4-1 tegen PEC, waarbij de bal wordt veroverd als een echt team. Vervolgens zie je Alireza echt drie keer kijken of Wout Weghorst wel meeloopt. Het elftal zit gewoon hartstikke goed in elkaar.”

Statistieken

De statistieken van thuiswedstrijden tegen Roda JC zijn niet denderend te noemen. De laatste jaren werd er niet gewonnen door AZ. "Dat zijn statistieken uit het verleden, ik kijk liever naar de statistieken van nu", zegt Van den Brom. "De uitwedstrijd dit seizoen wonnen we moeizaam door een goal van Mats Seuntjens. Het elftal van hen staat, maar ook niet meer dan dat. Wij moeten ons spel gaan spelen. Wij zijn in vorm."

Drie wedstrijden

Roda JC speelde donderdagavond nog voor de beker en verloor van Willem II. De Limburgers spelen dus zondag ook hun derde wedstrijd in een week, net als AZ. Wel hebben de Alkmaarders een dag langer rust heeft voor de wedstrijd van zondag. Van den Brom: "De voortekenen zijn goed, maar geloof mij, het zal toch weer een pittige wedstrijd worden."