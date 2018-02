Gaslek in centrum Assendelft gedicht: Dorpsstraat weer vrijgegeven

Deel dit artikel:











ASSENDELFT - Door een gaslek in de Dorpsstraat in Assendelft was die weg vanmiddag enkele uren afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Inmiddels is het lek gedicht en de weg weer vrijgegeven.

Dat meldt de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland op Twitter. Direct werd het deel van de Dorpsstraat tussen de Noorderveenweg en de Communicatieweg werd afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.



Volgens een woordvoerder is het lek ontstaan tijdens graafwerkzaamheden in een tuin. De bewoners van het betreffende huis hadden tijdelijk geen gas. Netbeheerder Liander is op de hoogte en herstelt de leiding.