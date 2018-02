Snelheidsduivel rijdt met 100 km per uur door straten: "Wilde stoer doen voor zijn zus"

AALSMEER - Een agent hoorde gisteren een rare verklaring van een snelheidsovertreder in Kudelstaart. De man reed met een veel te hoge snelheid door de bebouwde kom, omdat hij naar eigen zeggen stoer wilde doen voor zijn zus.

De man werd staande gehouden omdat hij met 100 kilometer per uur door een woonwijk in Kudelstaart reed. Hier mogen auto's niet harder rijden dan 50 kilometer per uur.

Tegen de agent gaf de snelheidsovertreder een verklaring. Hij had zijn Mercedes-AMG net gekocht en wilde stoer doen voor zijn zus, die in de passagiersstoel zat. Tegen de man is een proces-verbaal opgemaakt.