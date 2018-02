Deel dit artikel:











Winters weer op komst: volgende week tot -6 graden Foto: NH

NOORD-HOLLAND - De komende week worden winterse temperaturen verwacht in de regio. Vanaf maandag of dinsdag vriest het in de nacht tussen de 3 en 6 graden. Overdag liggen de temperaturen in Noord-Holland rond het vriespunt.

NH-weerman Jan Visser verwacht niet veel winterse buien. "Het is vooral droog met af en toe zon. Ik verwacht geen grote hoeveelheden sneeuw." In de loop van volgende week kan er mogelijk op slootjes worden geschaatst, zegt Visser. Normaal is het rond deze periode 's nachts ongeveer 0 graden en overdag tussen de 5 en 6. De kou houdt volgens de weerman tot ongeveer zaterdag aan.