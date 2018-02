Vier ton boete voor Connexxion: 'tekortkomingen' in busroute rondom Schiphol en Haarlem

SCHIPHOL - Busbedrijf Connexxion moet een boete van 400.000 euro betalen voor gebreken in de lijn Amstelland-Meerlanden, de route rondom Schiphol en Haarlem. De Vervoerregio Amsterdam constateert dat de vervoerder te veel fouten heeft gemaakt. Er zouden regelmatig ritten uitvallen, de bussen zijn vaak vertraagd en er wordt foute reisinformatie doorgegeven.

De nieuwe concessie van Connexxion in de betreffende regio is pas twee maanden geleden ingegaan. Dat is volgens een woordvoerder van het busbedrijf ook de voornaamste reden van de gemaakte fouten. "Er moest veel geregeld worden", vertelt hij aan NH Nieuws. "Daarnaast zijn we op sommige punten afhankelijk van andere partijen. We willen niemand de schuld geven, absoluut niet zelfs, maar die zaken spelen wel mee."

Cijfers

Uit een monitoringsonderzoek van de afgelopen twee maanden blijkt dat bijna vier procent van de bussen uitvalt en een krappe zeventig procent op tijd rijdt. Ongeveer een tiende van het busvervoer in de regio vertrekt meer dan vijf minuten te laat vanaf het beginpunt.

Daarnaast heeft geen enkel van de ruim honderd voertuigen een werkende WiFi-verbinding en is een kwart van de gevallen geconstateerd dat de reisinformatie in de bus niet voldoende werkt. Ook blijkt uit de cijfers dat een groot deel van de extra aangeboden servicepunten en kaartautomaten niet of beperkt zijn ingevoerd.

'Bezig met oplossingen'

Connexxion baalt van de boete, maar snapt het wel. "We zijn tekort geschoten in onze dienstverlening. We weten de oorzaken en zijn momenteel druk bezig met oplossingen. We hopen dat we deze maand al verbeteringen kunnen doorvoeren."

De Vervoerregio laat weten dat de boete kan oplopen tot 2 miljoen euro als de tekortkomingen niet voor 1 maart zijn opgelost.