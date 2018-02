Vermiste Emil (19) uit Helmond mogelijk in Aalsmeer

AALSMEER - De sinds drie weken vermiste Emil Szymborksi uit Helmond verblijft mogelijk in Aalsmeer of omgeving.

De 19-jarige man had plannen om naar Aalsmeer te gaan, zo is volgens de politie Aalsmeer-Uithoorn uit onderzoek gebleken. Op de Facebook-pagina van de politie Helmond laat een man weten dat hij Emil mogelijk gezien heeft bij een supermarkt aan de Ophelialaan in Aalsmeer.

Emil is spoorloos sinds hij op 11 januari rond 18.00 uur zijn ouderlijk huis verliet. Zijn ouders en zus maken zich ernstige zorgen, te meer hij geen geld, bankpas, telefoon en schone kleding heeft meegenomen.

Signalement

Emil is 1,98 meter lang, heeft een smal postuur en gezicht, blauwe ogen en zeer kort, lichtblond haar. Hij droeg op 11 januari een blauwe winterjas met capuchon van het merk Diverse, een donkerblauwe sweater en een donkergroene broek met grote zakken aan de zijkant. Ook droeg hij blauwe Adidas-gympen met witte en oranje accenten.

Hij vertrok op 11 januari op een grijze herenfiets van het merk Pelikaan, waarvan het voorlicht is afgebroken en de kettingkast is beschadigd. Wie Emil ziet, of hem na 11 januari heeft gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900-8844.