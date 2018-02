LIVE NH Sport met FC Den Bosch-Telstar en FC Volendam-Fortuna Sittard

AMSTERDAM - In de 23e speelronde van de Jupiler League gaat Telstar op bezoek bij FC Den Bosch. FC Volendam krijgt Fortuna Sittard op bezoek Beide wedstrijden zijn uiteraard weer live op de radio te horen bij NH Sport.

Telstar doet het thuis beter dan uit. Van de veertig punten die de ploeg van trainer Mike Snoei dit seizoen bij elkaar voetbalde, haalde Telstar er slechts dertien buiten Velsen-Zuid. Bovendien ging dat vaak allesbehalve gemakkelijk. De laagvliegers FC Volendam (3-4), Helmond Sport (1-2) en Jong FC Utrecht (0-1) werden met maar één doelpunt verschil verslagen. Vier keer speelde Telstar buiten het zicht van de Hoogovens gelijk.

De thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch was overigens evenmin een walk-over. Twee keer kwam Telstar op voorsprong en twee keer kwamen de Brabanders op gelijke hoogte. Dankzij een benutte strafschop van Andrija Novakovich eindigde het duel in 3-2.

Transfers

Telstar raakte in de transferperiode smaakmaker Mo Osman kwijt aan Heracles Almelio. Gerson Rodrigues kocht zijn contract af en is dus ook verdwenen. Daar staat de komst van Shadrach Eghan (GA Eagles), Joakim Balmy (OGC Nice) en Senne Lynen (Club Brugge) tegenover. Alleen de laatste komt vanavond al in actie. Hoe hij en Telstar het doet in De Vliert hoor je van verslaggever Edward Dekker.

Lees ook: Telstar-selectie weer op volle sterkte

Lees ook: Direct basisplaats voor Senne Lynen bij Telstar

Ongeslagen FC Volendam

Voor FC Volendam leverden de eerste drie duels van 2018 negen punten op. De ploeg van trainer Misha Salden heeft de weg omhoog gevonden en jaagt als vanouds op een plek in de play-offs. Tegenstander Fortuna Sittard is daar als winnaar van de tweede periodetitel al zeker van. Fortuna beleefde na twee verloren wedstrijden een onrustige week. Hoe dat uitpakt vanavond op het kunstgras van FC Volendam vertelt Sjors Blaauw.

Lees ook: FC Volendam neemt 't op tegen vier pijl en bogen

Jong Ajax en Jong AZ komen vanavond niet in actie. De Amsterdamse beloften spelen maandag thuis tegen Helmond Sport, terwijl Jong AZ FC Oss treft. NH Sport is er elke vrijdagavond van 19.00 tot 22.00 uur. Je presentator is Rob Wtenweerde.