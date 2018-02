Italiaan uit Amsterdam gepakt met 51.000 euro aan cocaïne

AMSTERDAM - Een Italiaanse man uit Amsterdam is afgelopen zondag gepakt met ruim een kilo cocaïne in het Duitse Niederkrüchten. Volgens de Duitse politie heeft de cocaïne een straatwaarde van 51.000 euro.

De 1,18 kilo aan drugs werden gevonden in de auto van de 45-jarige Italiaan. Hij had ze verstopt in een ruimte achter zijn dashboard. De man is overgedragen aan de Nederlandse politie.

De man werd betrapt tijdens een controle van het Grensoverschrijdende Politieteam. Dit team is een samenwerken tussen de Koninklijke Marechaussee, de Bundespolizei en de Nationale Politie.