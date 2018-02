Politie Hoorn waarschuwt voor babbeltrucs na toename slachtoffers

HOORN - In Hoorn zijn meer mensen dan normaal de laatste tijd slachtoffer geworden van babbeltrucs, laat de politie weten. Vooral overdag dringen mensen, vaak vrouwen, woningen binnen met een smoes.

Vooral ouderen zijn slachtoffer. Jonge vrouwen van vermoedelijk buitenlandse afkomst bellen volgens de politie met een smoes aan. Soms zeggen ze dat ze komen kennismaken met de nieuwe buren, andere keren vragen ze of ze gebruik mogen maak van het toilet. Sommigen willen iets verkopen. Als de bewoner van het huis is afgeleid, nemen ze iets mee uit de woning. Vaak vallen die diefstallen later pas op.

De politie adviseert bewoners geen onbekenden binnen te laten. Mensen die slachtoffer zijn geworden van een babbeltruc en dat nog niet hebben gemeld bij de politie, kunnen dat alsnog doen.

Hoeveel mensen er de laatste tijd slachtoffer zijn geworden van babbeltrucs, is niet bekendgemaakt.