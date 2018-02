De Peiling: Eerder op vakantie met kinderen is een boete waard

NOORD-HOLLAND - Het Openbaar Ministerie (OM) wil ouders die hun kinderen van school halen om eerder op vakantie te kunnen harden aanpakken. Een boete moet direct uitgedeeld kunnen worden, maar houdt dat ouders ook tegen?

Duizenden meldingen komen elk schooljaar weer binnen over zogeheten luxeverzuim. In het jaar 2015-2016 ging het om zesduizend stuks. Het AD schrijft dat ouders bij de eerste keer een waarschuwing krijgen, maar bij herhaling zonder goede reden kan een boete opgelegd worden tot 100 euro.

Omslachtig

Momenteel leggen leerplichtambtenaren een proces-verbaal neer bij het OM, vervolgens moet er een zaak van gemaakt worden. Dat proces moet nu dus worden ingekort waardoor de ambtenaren zelf direct een boete moeten kunnen opleggen.

Proef

De proef is volgens de woordvoerder van het OM nog in een vroeg stadium. "We kijken nu of we gemeenten kunnen vinden die met die proef mee kunnen draaien", laat een woordvoerder weten.

Wat vind jij?

De reden voor het luxeverlof is vaak het omzeilen van files of hogere ticketkosten als de vakantie officieel begint. Maar is een boete van 100 euro genoeg om daadwerkelijk af te schrikken?

