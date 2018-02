Deel dit artikel:











Raam huis Zaandam ingegooid: ex van bewoonster aangehouden Foto: Politie Zaandam

ZAANDAM - Een 59-jarige man is gearresteerd, omdat hij een raam in de woning van zijn ex zou hebben ingegooid. De verdachte is aangehouden voor vernieling en huisvredebreuk.

De agenten die de man hebben aangehouden waren nog maar net begonnen met hun werkdag, toen ze een melding kregen van de ex van de man. Ze vertelde dat hij het raam van de achterdeur van haar huis in Zaandam had vernield. De verdachte wordt verhoord door de recherche.