NH op pad met nieuwe burgemeester Hoes: "Er zijn meer mensen wel blij met Schiphol, dan niet"

HOOFDDORP - Hoe bevalt het de tijdelijke burgemeester van Haarlemmermeer in zijn nieuwe regio? Met Onno Hoes stappen we in de auto voor een roadtrip. Kent hij de regio al een beetje? Kan Schiphol wat hem betreft doorgroeien de komende jaren? En wil hij burgemeester blijven?

Door verslaggevers Eline Boshuizen en Doron Sajet

Hij is nu net een paar maanden burgemeester in de polder. "Best spannend", noemt Hoes het. Het is een tijdelijke aanstelling. Het komende jaar gaat Haarlemmermeer fuseren met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Daarom is voorlopig gekozen voor een waarnemend burgemeester en is een vacature voor de burgemeester van de nieuwe fusiegemeente nog niet aan de orde.

Groeipotentie Schiphol

Hoes noemt het 'bestuurlijk interessant' in zijn gemeente. "Maastricht is een veel traditionelere omgeving. Met zaken die ieder jaar op dezelfde manier gaan." Met thema's op de agenda zoals Schiphol realiseert Hoes zich dat beslissingen het hele land aangaan. "Dit is meteen nationaal en dat geeft voor het gemeentebestuur een heel bijzondere verantwoordelijkheid."

Als waarnemend burgemeester zal Hoes het komende jaar een aantal dossiers niet oppakken. Maar hij zal zich dus wel met de ontwikkelingen rondom de groei van luchthaven Schiphol gaan bezighouden.

Meer mensen blij met Schiphol

"Ik denk dat er meer mensen wel blij met Schiphol zijn, dan niet. We zullen de juiste balans moeten vinden in de economische, maatschappelijke en klimaatbelangen. Als die in evenwicht zijn en qua veiligheid, zie ik groeipotentie."



De fusie van de gemeente Haarlemmermeer met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is een belangrijk thema waar burgemeester Hoes zich het komende jaar op zal richten. Of hij daarna de nieuwe burgemeester wil worden? "Ik zeg geen ja en geen nee", zegt hij glimlachend. "Ik voel me nu in ieder geval als een vis in het water. Als een vis in de ringvaart."

Hoes was vijf jaar burgemeester in Maastricht en woonde ook zeven jaar in de historische binnenstad. Inmiddels heeft hij een nieuwbouwhuis gevonden in Hoofddorp. "En dat is best even wennen", geeft hij toe. "Ik heb hier wel meer privacy, wat prettig is."

Geliefd

In de gemeenteraad lijkt de burgemeester inmiddels zijn plek te hebben gevonden. In Maastricht was hij enorm geliefd en ook in Haarlemmermeer werd hij door zijn nieuwe collega's warm onthaald.

Dat er wel sprake is van een ander type mensen, is hem niet ontgaan. "Ja dat is wel zo. De discussies zijn hier wat harder. In Limburg was het best omfloerst en dan moest je maar gokken wat de uitkomst van een discussie was. En hier is het gewoon wat je zegt, dat is het. Punt. Dat is wel heel verfrissend."