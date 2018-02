Deel dit artikel:











Ongeluk met twee vrachtwagens bij Ringvaart-Aquaduct A4 Foto: Eric van Lieshout Foto: Eric van Lieshout Foto: Eric van Lieshout

NIEUW-VENNEP - Op de A4 bij het Ringvaart-Aquaduct is vanochtend een ongeluk met twee vrachtwagens gebeurd . De weg was tijdelijk afgesloten waardoor er een flinke file is ontstaan richting Den Haag.

Rond 09.00 uur reed volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat bij het aquaduct een vrachtwagen achterop een andere vrachtwagen. De bestuurder van de achterste truck verloor daardoor de macht over het stuur en schoot naar links, tegen een inklapbare vangrail. Twee traumahelikopters werden opgeroepen om naar de plaats van het ongeluk te komen. Een van de vrachtwagenchauffeurs zat klem in zijn cabine. Hulpdiensten hebben hem bevrijd en de chauffeur is naar het ziekenhuis overgebracht. Inmiddels is weer een rijstrook beschikbaar. De verwachting is dat de andere twee rijstroken aan het begin van de middag kunnen worden vrijgegeven. Omstreeks 10.30 uur stond er nog 7 kilometer file met een vertragingstijd van ruim drie kwartier. Verkeer richting Den Haag wordt omgeleid via de A44.