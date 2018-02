'Meteen boete voor ouders die kinderen van school houden voor vakantie'

NOORD-HOLLAND - De voorjaarsvakantie staat weer voor de deur en dat betekent voor sommige gezinnen een weekje skiën, richting de zon of tot rust komen op een vakantiepark. Daarbij wordt de leerplicht nog wel eens genegeerd en dat moet volgens het Openbaar Ministerie harder aangepakt worden. Ouders die hun kind van school houden voor vakantie moeten meteen een boete krijgen.

Leerplichtambtenaren moeten de bevoegdheid krijgen om die boetes uit te delen, vindt het OM. Ouders hoeven dan niet meer voor de rechter te verschijnen.

Elk schooljaar houden duizenden ouders hun kinderen buiten de vakanties om van school. In het schooljaar 2015-2016 kwamen ruim zesduizend meldingen binnen van zogenoemd luxeverzuim.

Proef

Leerplichtambtenaren leggen slechts processen-verbaal bij het OM neer. Dat moet er vervolgens een zaak van maken bij een rechter. Omslachtig, vinden zowel het OM als leerplichtvereniging Ingrado.

Het OM wil nu met een proef leerplichtambtenaren zelf bestuurlijke boetes laten uitschrijven. De proef is volgens een woordvoerder van het OM nog in een vroeg stadium. "We kijken nu of we gemeenten kunnen vinden die met die proef mee kunnen draaien."

Ouders behouden de mogelijkheid om een boete aan te vechten.