Fikse autobrand in Hilversum, vuur vermoedelijk aangestoken Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

HILVERSUM - Een auto is vannacht in vlammen opgegaan in het recreatiegebied Anna's Hoeve in Hilversum.

De brandweer kreeg de melding aan het begin van de nacht. Volgens een getuige stond de Volkswagen Golf toen al helemaal in lichterlaaie en mocht het bluswerk niet meer baten. De auto is verloren gegaan. Het vermoeden bestaat dat de brand is aangestoken.