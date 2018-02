Bloemendaalse broers mogen na acht jaar eindelijk bouwen op hun landgoed

BLOEMENDAAL - Een historische overwinning voor de broers Rob en Hans Slewe en hun gezinnen in Bloemendaal. De gemeenteraad heeft geen bezwaar meer tegen het bouwen van een zomerhuis op hun landgoed Elswoutshoek.

De aanvraag voor dit bouwwerk is voor het eerst in 2010 ingediend. Maar, de verhoudingen tussen de gemeente en twee broers, en een aantal politieke partijen en de twee broers, werden sinds de aankoop van Elswoutshoek slechter en slechter.

Niets kregen de twee voor elkaar, terwijl de situatie erg nijpend is op het landgoed. Het conflict met de landgoedeigenaren kostte de gemeente een aantal burgemeesters, een aantal wethouders en ook een aantal miljoenen aan proces- en andere kosten. Bloemendaal kwam bestuurlijk op de rand van de afgrond terecht. Ook de broers zijn flink op kosten gejaagd. Tijdens de afgelopen weken leek alles er nog op dat ook dit plan het niet zou halen.

Felicitaties

Hoewel burgemeester Roest de twee vanavond tijdens de raadsvergadering uitbundig feliciteerde met het raadsbesluit, geven de mannen aan dat hiermee zeker niet alles is vergeten en vergeven. Bovendien liggen er nog andere bouwaanvragen.

Rob Slewe: "Een historische overwinning? Ja, hoewel we dit eerder hebben gehad en toen werd het weer teruggedraaid. Maar dit kan eigenlijk niet meer tegengehouden worden."

'Eerste stap'

Een zomerhuis dat in 1990 afbrandde, kan nu in oude luister worden hersteld. Hier mag niet in worden gewoond. Het is een recreatiewoning. "Ja, de VVD die onze plannen altijd tegenhield, heeft vanavond toch wel bakzeil gehaald. Dat heeft waarschijnlijk met de verkiezingen te maken. Ze hebben tot nu toe alle totaalplannen afgewezen."

"Het is nu een kwestie van elke keer iets aanvragen. Een schuur is helemaal vervallen, de machines staan nog letterlijk in het bos weg te rotten. Dus daar moet ook nog wat voor verzonnen worden. Maar, dit is een eerste stap. Ik hoop dat dit een kettingreactie veroorzaakt."