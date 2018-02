Demonstranten hangen 'vuile was' op van gemeente Amstelveen

AMSTELVEEN - Demonstranten van de SP, de FNV en de vrijwilligersraad hebben de 'vuile was' opgehangen op het Raadhuisplein in Amstelveen. Zij vinden dat statushouders 'onmenselijk' worden behandeld.

Aan waslijnen hangen shirts met daarop kreten van klachten, geuit door statushouders. Naast de waslijnen is ook een zwartboek opgesteld met daarin 25 verhalen van mensen die stuk gelopen zijn op het beleid van de gemeente en zich graag willen laten horen. "Ik vind het leven hier moeilijker dan in Syrië tijdens de oorlog", verzucht Syrische vluchteling Shafee Kshwar tegen NH Nieuws.

"Hier kan niemand mij helpen." Ook zijn verhaal staat in het boek en één van de organisatoren van het protest, Wil Roode, legt uit waarom. "Dan kom je net uit het asielzoekerscentrum en dan weigert men hier een tolk in te schakelen", steekt Wil Roode van wal. "Vervolgens worden ze van het kastje naar de muur gestuurd en moeten ze contracten ondertekenen waarvan ze geen idee hebben wat er in staat."

Oorlog verwerken

De vluchtelingen krijgen volgens haar niet de tijd de oorlog te verwerken, maar worden direct gewezen op hun plichten. Daarbij is de communicatie eenlijnig en is er weinig empathie, oordeelt ze. Shafee heeft daar ervaring mee. "Ik ben 80 uur bezig met mijn vader verzorgen."

"Hij heeft 24 uur per dag zorg nodig. Als ik op school was, moest ik terug naar huis in de pauze om mijn vader naar het toilet te tillen. En nu ook tijdens mijn werk. Ik heb een half uur pauze en daarin rijd ik naar huis om mijn vader naar het toilet te tillen en dan moet ik terug naar mijn werk. Ik slaap drie uur per nacht. Hoe kan dat gebeuren en waarom?"

Boodschap

Het zwartboek met daarin ook het verhaal van Shafee is overhandigd aan de gemeente Amstelveen. Wethouder Maaike Veeningen stelt dat zij daarom nog niet inhoudelijk kan reageren op de demonstratie en de boodschap van het protest. "Wij weten nog niet wat ze precies onder de aandacht willen brengen, maar dat neemt niet weg dat wij daar uiteraard voor open staan en het gesprek aan willen gaan", verklaart de wethouder.

"Wat ik gehoord heb is dat het gaat om individuele gevallen. Als ik kijk naar het algemene beeld in Amstelveen, wij doen klanttevredenheidsonderzoeken en daar komt altijd een positief beeld uit, ook afgelopen jaar. Er komen nooit veel klachten binnen, maar als er nu iets mis is pakken wij dat graag op en gaan we daar naar kijken."