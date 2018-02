Lerarentekort basisscholen zichtbaar gemaakt in online register

NOORD-HOLLAND - Basisscholen registreren sinds kort hoeveel kinderen ze naar huis hebben gestuurd, vanwege het lerarentekort. Op de site lerarentekortisnu.nl delen meer dan duizend scholen deze gegevens. Ook tientallen Noord-Hollandse basisscholen doen mee aan het initiatief.

"Alle cijfers wijzen erop dat het lerarentekort nog veel groter wordt", zegt initiatiefnemer Jeroen Goes tegen RTL Nieuws. De website werd vorig weekend gelanceerd.

1.046 scholen registreren daar hoeveel kinderen ze naar huis sturen, aan een invaller overlaten of verdelen over andere klassen. Het aantal scholen dat meedoet staat gelijk aan zo'n 17 procent van alle basisscholen in Nederland. "De site bestaat vijf dagen, veel scholen zullen er nog niet van afweten, denk ik. Dus dit is pas het topje van de ijsberg."

Hiermee hoopt Goes, die tevens bestuurder is van scholenstichtingen Fluvium en Spoenk, serieus te worden genomen door de politiek. "Het vak van leraar moet aantrekkelijker worden gemaakt en beloond worden met een salaris dat gelijk staat aan dat van leerkrachten van het voortgezet onderwijs."