FC Volendam neemt 't op tegen 'vier pijl en bogen'

VOLENDAM - De vlag kan nog niet in top, al heeft FC Volendam de weg omhoog wel ingeslagen. Trainer Misha Salden blijft op zijn hoede, zeker nu Fortuna Sittard, de nummer drie van de Jupiler League op bezoek komt. "Het is een goed uitgebalanceerd elftal met voorop vier pijl en bogen. Dat kan een moeilijke tegenstander zijn."

Salden heeft de laatste weken weinig te klagen. Alledrie de competitieduels na de winterstop wist Volendam te winnen. Bovendien scoorde zijn ploeg elf keer, terwijl het scoren van doelpunten in de eerste seizoenshelft vaak moeizaam ging. ''Maar we moeten er keihard voor blijven werken", benadrukt Salden. "Als we dat niet doen, hebben we een probleem. Op basis van onze kwaliteiten redden we het niet zomaar eventjes."

Fortuna sleepte in de eerste wedstrijd van 2018 de tweede periodetitel binnen. Een verzwakt Jong Ajax werd met 2-1 verslagen. Daarna volgden opmerkelijke nederlagen tegen FC Dordrecht (3-0) en FC Emmen (1-2).

FC Volendam - Fortuna Sittard begint vrijdagavond om 20.00 uur en is rechtstreeks op de radio te volgen bij NH Sport.