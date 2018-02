Gemeente Haarlem komt met proef anoniem melden Airbnb-overlast

HAARLEM - De gemeente Haarlem start het komende half jaar met een nieuwe proef. Inwoners die overlast ondervinden van particuliere vakantiehuurders - veelal zijn dit Airbnb'ers - kunnen dit anoniem melden via een apart formulier op de website van de gemeente.

Het was al sinds december 2016 mogelijk om overlast van verhuur aan toeristen te melden in de stad, maar volgens de vier wijkraden van het centrum was deze drempel nog te hoog. De gemeente zag namelijk wel signalen van overlast, maar zag dit nog niet terug in de meldingen. Met de anonieme optie, wordt gehoopt dat inwoners vaker aan de bel trekken.

"Het is goed om te weten wat er in de stad speelt en daarbij is dit een belangrijke manier om eventuele misstanden te ontdekken", laat Floor Roduner, wethouder van Economie en Wonen, weten. "Enerzijds willen we een mooie gastvrije stad zijn voor toeristen, anderzijds willen we een sociale stad zijn waarin goed gewoond kan worden."

Meldingen over overlast van Airbnb-verhuur kunnen hier worden gedaan.