KLM-vliegtuig keert terug naar Schiphol vanwege technisch mankement

SCHIPHOL - Een Boeing 747-400 van KLM keert terug naar Schiphol vanwege een technisch defect. Het vliegtuig was onderweg naar Hong Kong.

Wat er aan de hand is met het toestel, is niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van de KLM is het echter "niets ernstigs" en is de veiligheid van de passagiers niet in het geding.

Een vervangend toestel staat klaar op Schiphol. Daar zullen de passagiers op overstappen. Uiteindelijk komen ze met ongeveer vier uur vertraging aan in Hong Kong.

Het toestel vloog enige tijd boven de Noordzee om kerosine te dumpen. Dat is nodig om veilig te kunnen landen. De Boeing met vluchtnummer KL887 vertrok om 18.18 uur. Net voor Hannover besloot de piloot terug te vliegen.