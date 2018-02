Goederenbank Bussum gered door nieuwe bus: "Het is super goedgekomen"

BUSSUM - Voor de Bussumse goederenbank 'Elk Gooisch Matras Komt Van Pas' schijnt de zon weer. Nadat hun bus twee maanden geleden gestolen was, kunnen ze nu weer genieten van een nieuwe bus.

Bussumers kwamen massaal in actie en het geld voor een nieuwe bus stroomde binnen. "Het was echt fantastisch. Er kwamen mensen hier binnen met 'kijk hier heb je geld voor je bus'. Echt bijzonder, ik heb regelmatig met de tranen in m'n ogen gestaan", vertelt Eveline Smits.

Lees ook: Goederenbank bestolen van bus: "We kunnen spullen nu niet meer bij mensen brengen"

Bij de goederenbank in Bussum komen vooral statushouders en Voedselbank-klanten. Ze hebben vaak een huis toegewezen gekregen, maar zitten zonder meubels en vervoer. Vrijwilligers van de stichting bezorgen de spullen daarom bij de mensen thuis. Zonder bus kan dat niet.

Maar nu kunnen mensen weer komen 'shoppen'. Zo ook Hassan. Zijn hele familie is gevlucht uit Syrië en ze hebben helemaal niets. Hij scoort onder andere zes bedden en een tafeltje.

De goederenbank heeft zelfs meer geld opgehaald. "We kunnen waarschijnlijk twee tot drie jaar gratis rijden; benzine, verzekering, belasting, onderhoud. Het is super goedgekomen", besluit Eveline.