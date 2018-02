Haarlemmer komt met online tamponservice: 'Tampons in je brievenbus'

HAARLEM - De telefoon van Bas Moreu uit Haarlem staat deze dagen roodgloeiend. Al een jaar is hij bezig met zijn internetbedrijfje 'Nooit meer zonder tampons.nl', maar een vermelding in het tv-programma First Dates leverde ineens veel publiciteit op voor zijn service, onder andere van mediapartner Haarlem105.

"Wat heb je elke maand nodig en kun je gewoon in de brievenbus laten bezorgen?", die gedachte had Moreu een jaar geleden. Het idee was aangewakkerd doordat hij vaak mensen in de supermarkt met pakken wc-papier zag zeulen en daar iets makkelijkers op wilde vinden. Maar aangezien pakken wc-papier niet in de brievenbus passen, stapte hij over op tampons.

"Ik hoorde op kantoor mijn vrouwelijke collega's wel eens smoezen, als ze een tampon vergeten waren. En mijn vrouw gebruikt ze natuurlijk ook gewoon", vertelt Moreu aan NH Nieuws. "En toen ben ik gaan doorrekenen, en leek het me wel een rendabel plan om een bezorgservice voor tampons te beginnen."

"Ik ben inmiddels een jaar bezig", gaat hij verder. "Eerst bezorgde ik alleen maar OB-tampons, maar die waren best wel duur. Dus ben ik recentelijk overgeschakeld op eigen merken, zoals die van Kruidvat. Dat kost maar zo'n 3 à 4 euro per bestelling en ik houd er een leuke winst van 30 à 40 cent aan over per klant."

Zijn idee wordt erg goed ontvangen door verschillende doelgroepen, merkt Moreu zelf. "Ik kreeg laatst een mail van een moeder, die vond het zo leuk dat ze vroeg of ik wellicht ook introductiepakketjes kon gaan maken. Haar dochter van 12 zou namelijk binnenkort ongesteld worden, en het leek haar wel een leuk idee daar wat uitleg bij te hebben. Nou ja, we maken het natuurlijk niet leuker, maar wel gemakkelijker."

