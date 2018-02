Meet up Beusebos Purmerend: "Krijg een hotel van 65 meter maar in m'n achtertuin"

PURMEREND - Een fel debat van NH Kiest en RTV Purmerend over de mogelijke komst van een hotel in Beusebos nabij de A7. Voor- en tegenstanders 'sloegen' er verbaal flink op los. De één vond het economisch gewin belangrijk, de ander strijdt voor het behoud van het groen.

Eén van de grootste voorstanders van het hotel is Harry Rotgans, wethouder en lijstrrekker van Ouderenpartij AOV Purmerend. "Het groen moet behouden blijven, behalve op de plek waar het hotel komt. Framing dat het hele bos eraan gaat is flauwekul." Ook de Stadspartij ziet vooral voordelen. "Werkgelegenheid. Ook de middenstanders en horeca in Purmerend gaan meeprofiteren."

"Pech dat het een bos is geworden"

De VVD wil zelfs nog een stap verder. De complete 9 hectare aan groen in het Beusebos mag plaats maken voor woningen en een hotel. "Op deze plek is economie belangrijker dan groen", zegt VVD-raadslid Bart van Elden. "Het is altijd al een ontwikkellocatie geweest, maar we hadden slechte jaren. Ik vind het jammer dat er een bos is gegroeid. Eigenlijk is het pech dat er inderdaad een bos is ontstaan."

Tegenstanders, zoals de Vrienden van het Beusebos, vinden het schandalig dat het oudste bos van Purmerend wordt behandeld als een groot stuk onkruid. Dat er groen behouden blijft gaat er ook niet in. "Dat hebben ze bij andere projecten ook beloofd, en daar kwam niets van terecht", aldus Martien Roelofs.



"Krijg een hotel van 65 meter in m'n achtertuin"

Ook Auke Miedema, inwoners van Neck (onderdeel van buurgemeente Wormerland) deed zijn verhaal. "In de gemeenteraad van Wormerland is een unanieme motie aangenomen met als oproep aan Purmerend: laat het Beusebos met Rust."

Miedema vreest voor het ergste als het hotel er komt. "Als ze het bos weghalen heeft Neck er last van. Het is een geluidsscherm, een fijnstoffilter. Ik krijg straks een hotel van 65 meter in m'n achtertuin. Daar wordt niet naar geluisterd. Het interesseert de gemeente Purmerend helemaal niet. Van de wethouder (Rotgans, [red.]) mag het zelfs 100 meter worden."



"Gemeenteraad Wormerland gaat niet over Purmerends grondgebied"

Het leidde tot een geprikkelde reactie van wethouder Harry Rotgans. "De gemeenteraad van Wormerland gaat niet over Purmerends grondgebied." Diezelfde wethouder zou volgens Ernst Sonneveldt, tegenstander van het hotel, ook aan de directeur Paul Matser van hotelketen Van der Valk hebben toegezegd dat alles al in kannen en kruiken is in overleg met de provincie.

Of dat het geval is, wilde Rotgans niet zeggen. In een reactie laat de provincie weten dat Purmerend nog geen plannen heeft voorgelegd. Van der Valk directeur Matser was onbereikbaar voor commentaar.



Andere partijen opperden om het hotel op een ander plek te bouwen. "Bijvoorbeeld langs de N244. Daar rijden veel auto's voorbij en is een echte zichtlocatie, net als langs de A7", aldus lijsttrekker René Verhoogt. Maar ook dit voorstel kan niet bij iedereen op steun rekenen. Dus kan de uitslag van de verkiezingen in Purmerend ook zomaar wel eens een heel belangrijke worden voor de toekomst van het Beusebos.