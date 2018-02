Direct basisplaats voor Senne Lynen bij Telstar

VELSEN-ZUID - Nieuwe aanwinst Senne Lynen krijgt in de uitwedstrijd van Telstar tegen FC Den Bosch een basisplaats. Lynen kan prima uit de voeten op de positie van de naar Heracles Almelo vertrokken Mo Osman.

De Belgische jeugdinternational maakte direct indruk op het trainingsveld van Telstar. De kans is groot dat Lynen op de plaats van Osman gaat spelen, al zou hij ook naast Frank Korpershoek kunnen spelen, waarbij Jerdy Schouten meer centraal op het middenveld komt te staan.

Telstar trok eigenlijk middenvelder Shadrach Eghan aan als vervanger voor Osman, maar hij is nog niet wedstrijdfit. De derde aanwinst Joakim Belmy mag nog niet spelen, hij is nog niet officieel vrijgegeven door zijn voormalige club OCG Nice.

Telstar-trainer Mike Snoei hoopt volgende week ook Junior Toretta weer in te kunnen zetten. De Braziliaan is begin januari aan zijn knie geopereerd en zit in de laatste fase van zijn herstel.

Telstar speelt vrijdagavond uit tegen FC Den Bosch. Trainer Mike Snoei hoopt dat zijn ploeg de goede lijn van de laatste weken kan doorzetten. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is live te horen in NH Sport.