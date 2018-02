Opgepakte Haarlemmer zegt sorry voor 'pornodans' in Cambodja

HAARLEM - De 22-jarige Haarlemmer Job van der W. die samen met negen andere toeristen 'pornografisch' zou hebben gedanst in Cambodja, heeft zich in een video verontschuldigd voor zijn gedrag. De toeristen werden vorige week in de stad Siem Raep gearresteerd.

In de korte video is te zien dat de opgepakte toeristen, onder wie de Haarlemmer, sorry zeggen. Ze zijn aangeklaagd voor de productie van pornografie door justitie in Cambodja, meldt de NOS. De straf daarvoor zou een jaar cel en een boete van 500 dollar zijn.

De andere opgepakte toeristen komen uit Groot-Britannië, Canada, Nieuw-Zeeland en Noorwegen. Op internet verschenen foto's waarop te zien is dat de jongeren een drankspelletje deden. Tijdens het spel moesten mannelijke en vrouwelijke spelers op elkaar gaan liggen. Het spel werd gespeeld in een gehuurde villa in de buurt van de befaamde tempel Angkor Wat. Dat is heilig gebied in het land.

Ze droegen wel 'sexy' kleding en dronken alcohol, maar van het maken van porno is volgens de toeristen geen sprake. Hun advocaat Soung Sophea zegt dat de groep onschuldig is. Hij pleit voor uitzetting van de groep en vindt een gevangenisstraf ongepast.