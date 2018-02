Politie zoekt getuigen na vondst ernstig mishandelde eend

ZAANDAM - De dierenpolitie heeft een onderzoek ingesteld na het vinden van een dode eend in Zaandam. De eend vertoonde sporen van mishandeling die alleen door een mens aangebracht kunnen zijn.

De dode eend werd afgelopen maandagmiddag rond 14.30 uur aangetroffen op het voetpad onder de Prins Bernhardbrug aan de Oostzijde. Het dier was ernstig mishandeld.

De politie is nu op zoek naar getuigen die meer weten over de mishandeling. Mensen die rondom de Oostzijde bij de Prinsenbrug afgelopen week een verdachte situatie hebben waargenomen, worden gevraagd om contact op te nemen. Ook mensen die andere informatie rondom de dader hebben, worden opgeroepen met de politie te bellen. Dat kan via 0900-8844.