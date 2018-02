FC Volendam zonder Schouten en Antwi tegen Fortuna

VOLENDAM - Zonder de geschorste Rodney Antwi en de geblesseerde Erik Schouten treedt FC Volendam vrijdagavond in eigen huis aan tegen de nummer drie van de Jupiler League, Fortuna Sittard.

De Limburgers hebben een dipje na het binnenslepen van de tweede periodetitel. Het rumoer hing ook rond trainer Sunday Oliseh. In de media werd zelfs gespeculeerd over een voortijdig vertrek van de oud-Ajacied die Fortuna de afgelopen maanden terug heeft gebracht naar de top van de Jupiler League. FC Volendam-trainer Misha Salden gelooft niet dat dit het resultaat voordelig beinvloedt. "Ik denk juist dat die spelers gebrand zijn om die trainer een dienst te bewijzen met een goed resultaat."

"Vol aan de bak"

Schouten ontbreekt tegen Fortuna vanwege de gebroken neus die hij opliep tegen Go Ahead Eagles (4-3). Henny Schilder vervangt hem. Voorin ontbreekt Antwi vanwege een schorsing en mag Luis Pedro starten. "Dit is het moment voor die jongens, die logisch niet tevreden zijn, om zich te laten zien. Als team hebben we de laatste tijd stappen gemaakt. Ze zullen vol aan de bak moeten."

Ties Evers verliet de training voortijdig omdat hij bij een blok zijn enkel blesseerde. Waarschijnlijk belet hem dat niet om te spelen. Mocht hij morgen alsnog afhaken dan is Mo Betti zijn vervanger als rechtsback.

Je kunt FC Volendam-Fortuna Sittard morgen live op de radio volgen in NH Sport. De uitzending begint om 19.00 uur. De aftrap in het Kras Stadion is om 20.00 uur. Je verslaggever is Sjors Blaauw.

Opstelling: Verhulst; Evers, Schilder, Klinkenberg, Smal; Visser, Veerman, Runderkamp; Doodeman, Stroo en Pedro.

