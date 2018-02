Zandvoortse 'hertenfluisteraar' in alle staten: 'Ze hebben me gevonden!'

ZANDVOORT - Een aandoenlijke ontmoeting tussen Zandvoorter Willem van der Sloot en een paar herten. De 'hertenfluisteraar', die zich al jaren inzet voor het welzijn van de dieren, stond deze week voor het eerst bij hem thuis oog in oog met zijn lievelingen. 'Ze hebben me gevonden!', aldus een uitzinnige Van der Sloot.

Van der Sloot filmt zo'n beetje alles van de herten in de Waterleidingduinen en had dus ook meteen zijn camara in de aanslag toen de drie voor zijn deur stonden. Omdat hij geen ongelukken wil, stuurt hij ze, zoals te zien is in de video, ook weer snel de duinen in.

Hoe blij hij ook is met de ontmoeting, de reden dat de dieren voor zijn huis staan, heeft volgens Van der Sloot een zorgwekkende achtergrond. Dat zou nameljk komen omdat ze zich opgejaagd voelen door honden in het gebied.

De gemeente heeft de laatste weken een hondenbrigade ingezet om de herten in de duinen te houden en zo te voorkomen dat ze het dorp inlopen. Ook hondeneigenaren werden opgeroepen om in de avonduren een rondje te lopen in het gebied waar de herten nog wel eens het duingebied willen verlaten. Volgens Van der Sloot werkt die maatregel averechts en zoeken de herten daarom juist hun veiligheid buíten de duinen.

Van der Sloot pleit al jaren voor een hek en gaat nu via de politiek zijn gram proberen te halen. Hij doet dit jaar mee met de verkiezingen, als vierde op de lijst voor de lokale partij Sociaal Zandvoort.