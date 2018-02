Held Sara (9) krijgt onderscheiding: "Zo'n meisje van 5 jaar oud kan je niet achterlaten"

WORMERVEER - Sara redde vorig jaar zomer haar buurmeisje van vijf uit het water. Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad overhandigde haar daarom vandaag een bronzen medaille.

In augustus 2017 speelde Sara met andere kinderen buiten. Ook de vijfjarige Dewi wilde meedoen. Sara: "We zeiden tegen haar: niet de dicht bij het water! Maar opeens gleed ze uit en maakte ze een koprol de sloot in."



Sara twijfelde geen moment. "Ik ging heel hard gillen, zodat de mensen in de flat het zouden horen." Ze wachtte de hulp niet af. "Ik probeerde haar uit het water te trekken. De eerste keer lukt het niet, maar toen kon ik haar aan haar been en hand op de kant krijgen."



Dewi had al water ingeslikt was erg geschrokken. Buurtbewoners vingen het meisje op, maar zonder de hulp van Sara was het misschien heel anders afgelopen. Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad: "Echt een heldendaad. Ze is een voorbeeld voor anderen en ik ben erg trots dat ik haar vandaag een medaille en een oorkonde mag geven."



Op haar school OBS De Pionier werd Sara vanochtend onderscheiden met de bronzen medaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. Ook haar ouders zijn onder de indruk. Haar vader: "Wij zijn enorm trots. In Nederland is veel water er verdrinken nog altijd kinderen en volwassenen. Wat Sara heeft gedaan is heel bijzonder."



Met haar buurmeisje Dewi gaat het inmiddels weer helemaal goed. Haar ouders zijn wel een beetje strenger geworden. Sara: "Ze mag weer alleen buiten spelen als ze haar A-diploma heeft."