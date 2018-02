Deel dit artikel:











Opluchting na veroordeling schapen-aanrander: "Anders controleer je toch of ze er allemaal nog zijn" Foto: Shutterstock

TEXEL - Schapenboer Martien Witte is blij dat er vandaag een einde is gekomen rondom de zaak van het schapenmisbruik op Texel. Een van zijn lammetjes werd in 2016 slachtoffer van de aanrander die vandaag voor de rechter moest komen.

De rechtbank in Alkmaar voordeelde vandaag een 41-jarige man uit Den Burg voor het misbruiken van in totaal vier schapen en lammetjes. De man kreeg twintig maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk. Lees ook: Vijftien maanden cel voor schapen-aanrander Texel De zaken waar de man voor veroordeeld werd, speelden van januari 2016 tot begin augustus 2017. De zaak hield Texel behoorlijk bezig: "Je denkt dan toch 'zo'n persoon is ziek'. Die moet gevonden worden voordat er meer of ergere dingen gebeuren", denkt Witte terug aan die periode. Gewond

Zijn lammetje liep verwondingen op toen het misbruikt werd. "Er zat bloed aan de achterkant. Daar is toen ook DNA afgenomen en door de politie mee naar het laboratorium genomen." De schapenboer had nog geluk: zijn lam overleefde het. Van een collega overleed het lammetje na een paar dagen alsnog.



Witte is blij dat er met de veroordeling een einde komt aan de zaak: "Gelukkig wel ja. Anders ga je 's morgens toch naar je schapen toe van 'heb ik ze allemaal nog of niet?'" Met het aangevallen lam gaat het goed. Het is inmiddels een volwassen schaap en kan gewoon lammetjes krijgen.