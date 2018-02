Omwonenden 'springkerk' stappen naar de rechter

HILVERSUM - Meer dan twintig buurtbewoners gaan in beroep tegen het trampolinepark in de Clemenskerk in Hilversum. Ze strijden door en stappen nu naar de rechter.

De omwonenden van de Clemenskerk voelen zich stelselmatig door het college buitenspel gezet. "Het vertrouwen in de politiek is bij de bewoners tot het nulpunt gedaald door het gebrek aan samenwerking en communicatie", aldus de omwonenden. Ze proberen nu via de rechter alsnog het trampolinepark tegen te houden.

Lees ook: Heet Hangijzer: Buurt staat niet te springen om trampolinepark in kerk

De buurt vreest voor overlast in de nu al drukke buurt. "Er komt hier in een heel smal straatje een hele hoop verkeer bij, terwijl hier op de Bosdrift al een hele hoop verkeer rijdt. Mensen gaan op zoek naar parkeerplaatsen in de buurt. Dat gaat dus vrij snel vastlopen", vertelt buurtbewoner Daan van Alkemade. "Het geluid gaat waarschijnlijk dwars door het glas-in-lood heen, dus we krijgen continu een dreun", aldus Van Alkemade. Ineke Bomhof denkt er zelfs aan om te verhuizen als het trampolinepark er komt.

De bezwarencommissie heeft al hun bezwaren van tafel geveegd en geadviseerd aan de gemeente om de vergunning voor het trampolinepark af te geven. "Ik ben ervan overtuigd dat wij er alles aan hebben gedaan om op het gebied van verkeer en geluid een heel goed beeld te krijgen van wat er gaat gebeuren", vertelt wethouder Floris Voorink. Hij denkt dat de chaos waar de buurt bang voor is, uit zal blijven.