'Tokkies' kondigen comeback aan om bezoedelde 'naam te zuiveren'

AMSTERDAM - Sinds jaar en dag is hun achternaam synoniem voor asociale, onbeschofte en luidruchtige mensen, toch is het al geruime tijd stil rond de Amsterdamse familie Tokkie. De radiostilte is inmiddels achter de rug, want 15 jaar na hun televisiedebuut vindt de familie het hoog tijd om een en ander recht te zetten. "Wij gaan weer naar buiten treden, nu komt deel II."

Dat zegt één van de dochters uit het gezin Ruijmgaart-Tokkie voor de camera's van Shownieuws. "We hebben hele grote problemen met de andere kant van onze familie, omdat ze vinden dat wij onze naam te schande hebben gemaakt, we hebben er last van, en onze kinderen worden in elkaar geslagen. Dat gebeurt echt. De grootste wens van onze moeder is om haar naam te zuiveren."

De familie uit Amsterdam Slotermeer kwam in 2003 in het nieuws door een uit de hand gelopen burenruzie, waarna zowel IKON en SBS6 programma's over het gezin maakte. De documentaire van IKON heet Familietrots, SBS6 koos voor de naam Tokkies. Die term werd later in de Dikke van Dale opgenomen als synoniem voor onbeschoft persoon, waarna de familie in 2009 50.000 euro schadevergoeding eiste van de woordenboekenmaker.

Flink gecasht

Die eis werd niet ingewilligd, maar de familie had in de jaren daarvoor met optredens in discotheken, een kerstsingle en medewerking aan een reclamespot voor internetprovider Chello flink gecasht. Na verloop van tijd droogden de opdrachten op en keerde de rust in huize Ruijmgaart-Tokkie enigszins terug.

Terwijl de bodem van hun spaarpot steeds verder in zicht kwam, bleef het imago hardnekkig aan het gezin kleven. Ondanks alle verwoede pogingen hun imago op te vijzelen, bleken de naam en het woord Tokkie al zo ingeburgerd dat die onmogelijk los kon worden gezien van asociale mensen. Dat werd eens te meer bevestigd door premier Mark Rutte, die in 2016 de naam 'Tokkie' gebruikte voor mensen die zich veelal anoniem in racistische bewoordingen uitlieten over de politieke ambitie van Sylvana Simons.

Lion Tokkie uit Ilpendam stuurde daarop een boze brief naar de minister-president, die daarop terugschreef dat hij de naam niet langer zou gebruiken 'als typering voor mensen die in zijn ogen geen positieve bijdrage aan de samenleving leveren'.

Single

"Omdat m'n ouders geen geld meer hebben, is het de bedoeling dat we weer gaan optreden", licht de dochter de comeback van de 'Tokkies' toe. "Een single komt er uit."

Realisme is ook de Tokkies niet vreemd, zo wordt direct duidelijk. "Laten we duidelijk zijn: we zijn geen zangers of zangeressen, maar we gaan het gewoon doen en gewoon kijken wat het brengt."